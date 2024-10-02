Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğu belirtildi. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'dan gelen acı haberi kamuoyuyla paylaştı.

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğu bildirildi. Konuyla ilglii Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajında, şehit Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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