Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, 16 Kasım Cumartesi günü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanmıştı. Eren Kızıldağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı.

25 yaşındaki Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'dan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tedavisi hastanede devam eden Kızıldağ'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

EREN KIZILDAĞ'IN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Tedavisinin devam ettiği hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın şehadet haberi, Adana'daki yakınlarına ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, uzman çavuş Eren Kızıldağ'ın şehadet haberini Kozan ilçesi Taş Mahallesi'nde ikamet eden anne Ayşe Kızıldağ'a verdi.

Baba İsmail ve eşi Esme Kızıldağ'ın ise şehadet haberini, şehidin Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bulundukları sırada aldıkları belirtildi.

Şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Haberin duyulmasının ardından çadıra gelen Kızıldağ ailesinin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin cenazesinin yarın Adana'nın Feke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.