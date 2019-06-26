Bir FETÖ davası daha sonuçlandı. Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimiyle ilgili görülen davada 19 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada, 110 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası verildi.

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı. FETÖ'nün Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimiyle ilgili görülen dava sonuçlandı.



Davada 19 sanık ağırlaştırılmış müebbetle, 28 sanık müebbet hapsisle cezalandırıldı.



Okul dekanı olan eski Tuğgeneral Kerim Acar da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.



Darbe girişimine yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.



Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 97 sanık ise beraat etti.



Öte yandan okulun firari eski kurmay başkanı albay İlhami Polat'ın da aralarında olduğu 19 sanığın dosyası ayrıldı.





ulusal.com.tr