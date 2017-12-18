İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 11-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 11-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:



Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.187 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 822 terör (PKK/KCK 148, AŞIRI SOL 24, DEAŞ 75, FETÖ/PDY 575) 3.716 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 119’u Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.657 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE; ARALARINDA 1 MİLYON TL ÖDÜL İLE YEŞİL LİSTEDE ARANAN FERHAT YILMAZ (K) MURAT DAĞ’IN DA OLDUĞU TOPLAM 28 (9 ÖLÜ, 4 SAĞ, 15 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

11 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST (1 SAĞ, 3 TESLİM)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 2 (TESLİM)

►MARDİN/NUSAYBİN– 1 (TESLİM)

►HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ – HEYET-İ TAHRİR EL ŞAM)



12 ARALIK SALI GÜNÜ – 1 TERÖRİST (1 SAĞ)

►HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ – DEAŞ)



13 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 TESLİM, 1 SAĞ)

►ŞANLIURFA/CEYLANPINAR - 1 (TESLİM - DEAŞ)

►İSTANBUL/BAHÇELİEVLER – 1 (SAĞ)



15 ARALIK CUMA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)

►ANTALYA/MERKEZ - 1 (ÖLÜ)

►GİRESUN/YAĞLIDERE – 1 (SAĞ)



16 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ – 14 TERÖRİST (8 ÖLÜ, 6 TESLİM)

►TUNCELİ/PÜLÜMÜR – 8 (ÖLÜ, 1’İ YEŞİL LİSTE)

►ŞANLIURFA/AKÇAKALE – 6 (TESLİM - DEAŞ)



17 ARALIK PAZAR GÜNÜ – 5 TERÖRİST (TESLİM)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)



Operasyonlar neticesinde;

►8 ilde (Ağrı 1, Batman 8, Bingöl 23, Diyarbakır 7, Mardin 1, Şırnak 34, Tunceli 5, Giresun 2)

81 Sığınak/Barınak/Mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

►14’ü Ağır ve Uzun Namlulu (11 Kalaşnikov, 3 M-16) toplam 23 silah,

►1 Ton Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►5 El Bombası,

►2.280 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

►18 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.646 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 26.672.255 TL olan;

►890 kg Esrar,

►281 kg Eroin,

►54 kg Kokain,

►3,67 kg Metamfetamin,

►1,21 kg Afyon,

►1,23 kg Sentetik kannabinoid maddesi,

►193.542 adet Uyuşturucu Hap,

►100 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 6.548.255 TL olan;

►924.825 adet Kaçak Sigara,

►14.896 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.716 kişi gözaltına alınmıştır.

* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 46 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak) 508 şüpheli gözaltına alınmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 809 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 358 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

268’i denizlerde olmak üzere 6.261 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 119 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.