Bir haftada 35 bin araç denetlendi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Mayıs–1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde 35 bin 188 araç ve sürücü kontrol edildi. Kent genelinde oluşturulan bin 556 uygulama noktasında yapılan denetimlerde kurallara uymayan binlerce sürücüye ceza kesildi.

HIZ İHLALİ BAŞI ÇEKTİ

Denetimlerin en dikkat çekici bulgularından biri hız ihlali oldu. Kuralları hiçe sayan 1.348 sürücü, hız sınırlarını aştıkları gerekçesiyle ceza aldı. Yetkililer, aşırı hızın kazaların en büyük nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Güvenli sürüşün temel kurallarından biri olan emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerde, 151 sürücünün kemer takmadığı belirlendi. Trafik ekipleri, can kayıplarını önlemenin ilk adımının kemer takmak olduğunu vurgularken, sürücüleri bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.

MUAYENE VE SİGORTA İHMALİ YAYGIN

Denetimlerde 228 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 33 aracın ise zorunlu mali sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Bu eksiklikler nedeniyle hem araç sahiplerine cezai işlem uygulandı hem de trafik güvenliği açısından risk teşkil eden 188 araç trafikten men edildi.

Sürücü belgesi olmadan direksiyon başına geçen 45 kişi ise hem kendi hem de trafikteki diğer bireylerin can güvenliğini tehlikeye attı. Bu kişilere idari para cezaları uygulanırken, haklarında ayrıca yasal işlem başlatıldı.Denetimler sonucunda 2 bin 773 araç ve sürücüye toplamda 8 milyon 196 bin 811 lira idari para cezası kesildi. Bolu'da trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini minimuma indirmek amacıyla denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.