Bir haftada milyonlarca araç denetlendi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Emniyet ve trafik jandarma ekipleri tarafından 24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Denetimlerle ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bir haftada milyonlarca araç denetlendi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Yayınlanma:

Yurt genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Ali Yerlikaya, emniyet ve trafik jandarma ekiplerince 24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engellediğini belirtti.

Bu yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetiminin gerçekleştirildiğini ve 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını ifade eden Ali erlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları! İşte görevden alınan ve atanan isimlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları! İşte görevden alınan ve atanan isimlerGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ali Yerlikaya trafik denetimi
Günün Manşetleri
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları
Bir haftada milyonlarca araç denetlendi
Malatya'da şiddetli deprem
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
Van'da kan donduran olay
Hamas'tan ateşkes açıklaması
ABD ve İsrail'in kukla Kürdistan planlarına meydan okudular
Ahmet Özer'in soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı
İspanya'daki sel felaketinin bilançosu artıyor
Çok Okunanlar
Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Otomobilin yol vermediği ambulansın belgesiz olduğu ortaya çıktı Otomobilin yol vermediği ambulansın belgesiz olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı