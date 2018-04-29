Adana, Muğla, Düzce ve Hatay... Vatan Partisi'nin 100 bin imza kampanyası yurdun dört bir yanında sürüyor. İmza masalarına gençlerin ilgisi yoğun.

Vatan Partililer, aylar öncesinden başladı çalışmalarına... Hedef, 100 bin imza... 1915 olaylarında Türkiye'yi haklı çıkaran, işgal altındaki kayalıkları Dünya gündemine taşıyan, FETÖ'nün kumpas davalarını yerle bir eden Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar her noktada sürüyor.



Adana, Muğla, Düzce ve Hatay... Vatan Partililer, sokak sokak, mahalle mahalle bildiri dağıtıp, imza topluyor. Aynı zamanda 4-9 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlar seçim kurullarına gitmeleri için bilgilendiriyor.



İmza kampanyasına Muğla'da gençlerin ilgisi yoğundu.



Öğrenci yerleşkesi olan Kötekli’de öğrenciler imza verdi, Perinçek'i neden desteklediklerini anlattı.



Doğu Perinçek’e imza veren ve Vatan Partisi üyesi olmayan üniversite öğrencileri de gönüllü olarak çalışma yürüttü.



Öncü Gençlik kapı kapı dolaşarak imza toplamaya devam etti.



Hatay'da çalışmalar en işlek caddelerde sürüyor.



Burası da Adana...Kuvayi Milli Parkı çalışmaların adresi oldu.



Düzce Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez de yurttaşlara çağrı yaptı.





HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ

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