Bir operasyon daha! 5 belediye başkanı dahil 47 kişi için gözaltı kararı

Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş, bazı belediyelerden ihale karşılığı hak edişlerin ödenmesi için rüşvet vermeye zorlandığını, belediye başkan adaylarının seçim kampanyalarına maddi destek sağladığını ve üst düzey isimlerin taşınmazlarını yüksek fiyatlarla almak zorunda kaldığını anlattı.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı şahıslar hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.

İNŞAAT İZNİ KARŞILIĞI VİLLA VE SPONSOR BASKISI İDDİASI

Başsavcılığın Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü ayrı bir soruşturmada ise Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı dahil 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İddiaya göre, belediye yetkilileri, inşaat firmalarından ruhsat ve iskan sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı’na “bağış” adı altında maddi destek talep etti. Bu talepleri reddeden iş insanlarının ise projelerinin engellendiği tespit edildi.

Ayrıca, Belediye Başkanı’nın yakın çevresinin hafriyat işlerini yönettiği, kaçak döküm alanları üzerinden rant elde ettiği bilgisi de dosyada yer aldı.

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMADA AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik bir diğer soruşturmada, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İSTAÇ bünyesinde rüşvete aracılık yaptığına ilişkin tespitler yaptı. Soruşturmada Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın, çalıştıkları firma ve kişilerden “komisyon” adı altında para ve araç talep ettiği, bu taleplerin İBB’nin üst yönetimi tarafından yönlendirildiği iddia edildi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in ise bölgedeki inşaat izinleri karşılığında menfaat sağladığı tespit edildi. Tüm bu gelişmeler üzerine 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDE 29 EKİM KUTLAMASINA YÖNELİK USULSÜZLÜK

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 2019 yılındaki 29 Ekim kutlamalarına yönelik yaptığı harcamalar da soruşturma kapsamına alındı. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, paravan şirketler aracılığıyla usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, o dönemki müdür Mehmet Mandacı (şu an Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı) ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9’u için “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Diğer iki şüphelinin ise halihazırda tutuklu olduğu belirtildi.

Toplam 47 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları doğrultusunda operasyonlar sürüyor.