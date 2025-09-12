Bir tutuklama talebi daha! Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında bu kez "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından tutuklama talep edildi.

Başka bir suçtan halen cezaevinde bulunan Şahan, savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık kaynaklarına göre, Şahan’ın soruşturma dosyasına giren etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki ve tanık beyanları, ayrıca delil dosyaları doğrultusunda çok sayıda “irtikap” eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu eylemlerden elde edilen gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu bildirildi.

Savcılık açıklamasında, Şahan’ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçu kapsamında değerlendirilmesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

DOSYA, İMAMOĞLU’NU DA KAPSIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı dosyada, daha önce görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok isim hakkında soruşturma yürütülüyor. İddialar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamalar yer alıyor.