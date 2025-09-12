Bir tutuklama talebi daha! Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında daha önce terör suçlamasıyla tutuklanan Resul Emrah Şahan hakkında bu kez “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklama talebi geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bir tutuklama talebi daha! Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında bu kez "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından tutuklama talep edildi.

Başka bir suçtan halen cezaevinde bulunan Şahan, savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık kaynaklarına göre, Şahan’ın soruşturma dosyasına giren etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki ve tanık beyanları, ayrıca delil dosyaları doğrultusunda çok sayıda “irtikap” eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu eylemlerden elde edilen gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu bildirildi.

Savcılık açıklamasında, Şahan’ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçu kapsamında değerlendirilmesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

DOSYA, İMAMOĞLU’NU DA KAPSIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı dosyada, daha önce görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok isim hakkında soruşturma yürütülüyor. İddialar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamalar yer alıyor.

Mideleri kaldıran skandal! Bakanlık ifşa etti: Dil, kalp, baş…Mideleri kaldıran skandal! Bakanlık ifşa etti: Dil, kalp, baş…Gündem
Mbappe neden PSG'yi dava etti? Perde arkasını ilk kez anlattı!Mbappe neden PSG'yi dava etti? Perde arkasını ilk kez anlattı!Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

ibb soruşturma
Günün Manşetleri
12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!
Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Türkiye 20 çeyrektir aralıksız büyüyor!
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davası ertelendi
Bilet, abonman, taksi ve servis ücretleri yeniden belirlendi
10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman
"10 bin megavatı bu yıl aşacağız”
Aylık gelirini ve yüksek lisansını açıkladı
Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor
300 bin TL konut kredisi çeken yandı 300 bin TL konut kredisi çeken yandı
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?