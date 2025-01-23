Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı!

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresin çıkan yeni yangın, yaklaşık 3 bin hektardan daha fazla bir alanı kapladı. Yaklaşık 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarıldı

Sude İnak Sude İnak
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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 1

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 2

3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısında bulundu.

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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 3

Uyarılarda yangının hayati tehlike yarattığı belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 4

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 5

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 6

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 7

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 8

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 9
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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 10
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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 11
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Bir yangın bitmeden öbürü başladı: 30 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı! - Resim: 12
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