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Bir yerde daha art arda deprem oldu

Adana'daki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz'de art arda deprem oldu. Depremlerin ilki 2.5, ikincisi 3.4 büyüklüğünde oldu. Saat 15.45 ve 15.45'da meydana gelen depremlerin yerin 8,3 ile 5 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi

Bir yerde daha art arda deprem oldu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Adana'da korkutan 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Akdeniz'de art arda 2 deprem meydana geldi.

Depremlerin ilki, 2,5 büyüklüğünde oldu. Depremin derinliğinin 8,3 kilometre, deprem oluş saatinin de 15.45 olduğu aktarıldı.

İkinci deprem ise saat 15.46'da meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu ifade edilirken büyüklüğünün 3,4 olduğu bildirildi.

Öte yandan Adana'daki deprem sonrası herhangi bir olumsuz duruma, ölüm ya da yaralanma vakası meydana gelmediği iletildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #adana #deprem
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