Bir yıl dışarı adım atmamıştı: Çöp evden çıkarılan adamın inanılmaz dönüşümü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, çöp yığınları arasında bitkin halde bulunan 60 yaşındaki S.K.’nın hikayesi herkesi şaşırttı. İcra yoluyla kaybettiği evinde tam bir yıl boyunca dünyadan kopan adamın, koruma altına alındıktan sonraki yeni görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Bir kamyon çöpün içinden çıkarılan S.K.’nın değişimine ve son durumuna dair çarpıcı detaylar haberimizde.

YALNIZLIĞIN VE ÇÖPÜN ARASINDA BİR YIL

Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki S.K., komşularının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler tarafından bulundu. Eşini 20 yıl önce kaybeden ve iki çocuğu farklı şehirlerde yaşayan yaşlı adamın, icra yoluyla elinden alınan dairesinde bir yılı aşkın süredir dışarı adım atmadan yaşadığı belirlendi. Sağlık sorunları ve sık sık yaşadığı baygınlıklar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan S.K.’nın, bu süreçte sadece komşularının ve belediye ekiplerinin kapısına bıraktığı yemeklerle hayata tutunduğu anlaşıldı.

EVDEN BİR KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından girdikleri dairede korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evin her odasını saran atıklar nedeniyle çalışma başlatan ekipler, hummalı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Gün boyu süren çalışmaların sonunda, S.K.’nın yaşam mücadelesi verdiği evden tam bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

YENİ HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerince sahip çıkılan S.K., İzmit Kuruçeşme’deki barınma merkezine nakledildi. Bir yılın ardından ilk kez tıraş edilen, kişisel bakımları yapılan ve temiz kıyafetler giydirilen adamın son hali, kendisini bulan ekipleri bile şaşırttı. Psikolojik ve fiziksel sağlık taramaları başlatılan S.K.’nın durumu hakkında aile bireylerine de bilgi verildi. 60 yaşındaki adam, şimdi barınma merkezinde yeni hayatına alışmaya çalışıyor.