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Birçok ilde 'acemi kasap' hastanelere başvurdu

Kayseri'de, sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kendileri kesen vatandaşlardan bazıları yaralandı. Yaralılar tedavi için Kayseri Devlet Hastanesine geldi. Kırklareli'nde de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 5 kişi hastaneye başvurdu

Birçok ilde 'acemi kasap' hastanelere başvurdu

Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı. 

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da kurbanın derisini yüzerken kendini yaraladı.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Köçer Çetintürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçakla elini kestiğini söyledi.

Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımıyla hastaneye geldiğini ifade etti.

Kayseri'de, sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kendileri kesen vatandaşlardan bazıları yaralandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #acemi kasap #kayseri
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