Birçok ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. İstanbul, Adana ve Bursa merkezli operasyonlarda hedef, örgütün TSK yapılanmasıydı. İzmir'de ise çiğ köfte firmasının sahibi olan firari Murat Sivrikaya, üzerinden sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.



Yürütülen soruşturmada 6'sı muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis 50 şüphelinin adreslerine yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.



Adana merkezli 20 ilde de örgütün TSK yapılanması için düğmeye basıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.



FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik Bursa merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda da 12'si muvazzaf 18 şüpheli gözaltına alındı.



Öte yandan FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla bir yıldır aranan ve çiğ köfte firmasının sahibi olan Murat Sivrikaya, İzmir'deki operasyonda yakayı ele verdi. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtildi.





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