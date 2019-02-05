FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Konya, İzmir ve Bursa merkezli operasyonlarda onlarca FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verildi. 74 firari eski asker de İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesine eklendi.

İzmir, Konya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldı. Toplam 107 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı verildi.



Konya merkezli 28 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına darbe vuruldu. Mahrem imamlık yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için düğmeye basıldı.



Şüphelilerin yakalanması için belirlenen illerde operasyonlar devam ederken Bursa merkezli 20 ilde de harekete geçildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker olmak üzere 32 şüpheliyi gözaltına aldı.



Bir operasyon da İzmir'de yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı, yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında emniyeti 10 ilde harekete geçirdi.



Ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında halen görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.



Şüphelilerden 14'ü yakalandı. Kalan şüphelilerin yakanması için çalışmalar sürüyor.



Öte yandan FETÖ'nün darbe girişimi sonrası firar eden askerlerle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.



Firar eden 490 eski askerden 74'ü İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar listesi"ne eklendi.



Başlarına toplam 66 milyon 900 bin lira ödül konulan darbecilerden 12'si kırmızı, 1'i turuncu, 61'i ise gri kategoride arananlar listesine girdi.





ulusal.com.tr