BirGün yazarı, liberal akademisyen Fatih Yaşlı, terör örgütü PKK/PYD'nin attığı ve onlarca can alan roketleri gülücük işaretleriyle dalga konusu yaptı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Yaşlı'ya "Kilis'te roket saldırısında hayatını kaybeden insanlarımızla dalga geçen @fatih_yasli , bir özür bile dilemeden, tivitini silivermiş. Bu "solcu" kılığına bürünmüş utanmazlığı millet unutmasın diye buraya koyuyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi

BirGün yazarı Fatih Yaşlı, Afrin harekatının ardından sınır illerimize atılan ve onlarca can alan terör örgütü PKK/PYD'nin roket saldırılarını gülücük işaretleriyle dalga konusu yaptı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'ın tivitini alıntılayan Yaşlı, şu mesajı paylaştı:



"Bir yanda Mars'a giden roketler, bir yanda Kilis'e düşen roketler diyerek bu konudan da eksik kalmayım sayın takipçilerim :))"



Yaşlı, gelen tepkiler üzerine mesajını kaldırdı ancak özür dilemedi.



VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ



Reyhan'ın Yaşlı'ya tepkisi şu şekilde:



"Kilis'te roket saldırısında hayatını kaybeden insanlarımızla dalga geçen @fatih_yasli , bir özür bile dilemeden, tivitini silivermiş. Bu "solcu" kılığına bürünmüş utanmazlığı millet unutmasın diye buraya koyuyoruz..."



İşte Fatih Yaşlı'nın tweeti ve Vatan Partisi'nin tepkisi:











