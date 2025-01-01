Biri 14 biri 8 yaşındaydı! Feci kaza iki kardeşi birbirinden ayırdı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi. Meydana gelen feci kazada sürücü ve 8 yaşındaki kız kardeşi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Sadrettin K. isimli çocuğun kullandığı traktör yoldan çıkıp şarampole devrildi.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Sadrettin K. ile 8 yaşındaki kız kardeşi Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.