Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Teori dergisinin Birinci Dünya Savaşı'nı işleyen ekim sayısı ve 6 Ekim 2018 günü bu köşede yayımlanan Birinci Dünya Savaşı derslerini içeren yazı, geniş ilgi uyandırdı. Gelen mektuplara ve sorulara önümüzdeki günlerde değineceğiz.



Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen okuyucularımız, bizden kitap önermemizi de istediler. Yunus Emre, "Dört kitabın mânâsı budur işte var ise" diyor, biz de Birinci Dünya Savaşı'nın mânâsı üzerine altı kitabı salık veriyoruz.



BÜYÜKELÇİ ALTAY CENGİZER'İN KİTABI

Birincisi, UNESCO Büyükelçimiz Altay Cengizer'in Osmanlı'nın Son Savaşı adlı kitabı, savaşa katılmamızın zorunlu olduğunu, vatan savunması için Almanya ile ittifaktan başka seçenek bulunmadığını, savaşa ilk yumruğu vurarak zamanında girdiğimizi, özellikle Batı kaynaklarına dayanarak anlatıyor. Cengizer Büyükelçimiz, aynı zamanda İttihat Terakki düşmanı hurafeleri de, doğru konumdan, sağlam bilimsel kanıtlarla çürütüyor.[1]



PROF. DR. ZAFER TOPRAK'IN KİTABI

İkincisi, Prof. Dr. Zafer Toprak'ın İttihat-Terakki ve Cihan Harbi adlı eseri özellikle savaş ekonomisi açısından çok önemli bilgiler ve belgeler içeriyor.[2] Bu konuda Değerli Hocamız, Millî İktisat kitabıyla zaten bilim dünyamıza çok değerli bir katkıda bulunmuştu. Tarih araştırmalarımızı Birinci Dünya Savaşı alanında zenginleştirmeye devam ediyor.



TEVFİK ÇAVDAR'IN KİTABI

Üçüncüsü, Tevfik Çavdar'ın Talat Paşa kitabıdır.[3] Bu kitap, çok zor koşullarda omuzlarında ağır sorumluluklar taşımış erdemli, vicdanlı öncülerimizin değerlerini bilimsel kanıtlarıyla anlatmaktadır. Bir devrimci kuşağın geleceğin Türkiyesinin kuruluşuna kendisini feda ederek yaptığı katkıyı bu kitaptan okuyabilirsiniz.



FEROZ AHMAD'IN KİTABI

Dördüncüsü, değerli dostum Feroz Ahmad'ın İttihatçılıktan Kemalizme adlı eseridir.[4] Bu kitap, Genç Osmanlılardan Mustafa Kemallere uzanan devrimci mirasımızı aydınlatmaktadır. Kemalist Devrimin köklerini ve hangi birikimden beslendiğini saptamak, geleceği inşa etmek için büyük önem taşıyor.



DR. MUSTAFA AKSAKAL'IN KİTABI

Beşincisi, Mustafa Aksakal'ın Harb-i Umumi Eşiğinde Osmanlı/Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi başlıklı kitabıdır.[5] Mustafa Aksakal, önyargılara teslim olmayan bilimsel tavrıyla yakın tarih araştırmacılarımız için yeni bir umuttur. Georgetown Universitesi'nde "Osmanlı Devleti ve Çağdaş Türkiye" tarihi üzerine dersler vermektedir. Kitabında, Almanya, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin Birinci Cihan Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'ne karşı tutumlarındaki değişiklikleri incelemekte ve İttihat Terakki Hükümeti'nin vatansever ve akılcı siyasetlerini nesnel kanıtlarıyla ortaya koymaktadır. Yazarımız, Osmanlı Devleti'nin savaşa giriş kararı üzerine önyargıları özellikle Alman belgelerine dayanarak çürütmektedir.



DOĞU PERİNÇEK'İN KİTABI

Altıncısı, Doğu Perinçek'in Kemalist Devrim-8 Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi başlıklı kitabıdır.[6] Bu çalışmada, İstiklâl Savaşımızın Birinci Dünya Savaşında başladığı gösteriliyor. Birinci Dünya Savaşı, Türkiye için bir yıkım, bir bozgun değil, dünya tarihini etkileyen büyük bir devimin birinci aşamasıdır. Türkiye, Birinci Dünya Savaşındaki direnciyle 20. Yüzyılın büyük devrimlerini ateşlemiştir.