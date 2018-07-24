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Birleşik Kamu-İş'ten kararname tepkisi

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığını söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'na verilen geniş yetkilerle sendikaların denetleneceğini söyleyen Balık, Askeri Ücret Komisyonunun da İş Kanunundan çıkarıldığına dikkat çekti.

Birleşik Kamu-İş'ten kararname tepkisi

Sendikal özgürlüklerin baskı altında olduğunu söyledi, mücadele çağrısı yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık son uyum KHK’ları ve 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin konuştu. 

Mehmet Balık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun İş Kanunu’ndan da çıkarıldığını ifade etti.

Balık, Ekonomik ve Sosyal Konsey yapılanmasının içeriğinin değiştirildiğine dikkat çekti.

657 sayılı devlet kanununun değiştirilmek istendiğini söyleyen Balık, işçilerin sendikal hak ve güvencelerinin ellerinden alınacağına vurgu yaptı.

Emek mücadelesinde güçlü bir mevzi oluşturmanın önemine vurgu yapan Balık, mücadele çağrısı yaptı.


HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: BARIŞ YURTELİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #Birleşik Kamu iş #kararname #tepki
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