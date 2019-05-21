FETÖ ve PKK'nın hedef aldığı Samsun'daki birlik görüntüsü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de rahatsız etti

Samsun'daki 19 Mayıs törenlerinin devlet değil AKP'nin bir şovu olduğunu öne süren Akşener, törene bu nedenle katılmadıklarını söyledi.



İktidarı ve muhalefetiyle 8 siyasi partinin lideri 19 Mayıs'ta birlik fotoğrafı verdi. Fotoğraf PKK ve FETÖ'cüleri rahatsız etti. Aynı görüntü Tütün İskelesi'ne gelmeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de hedefindeydi.



Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs törenlerinin AK Parti'nin bir şovu olduğunu öne sürdü.



Akşener'in hedefinde yalnızca Samsun'da birlik fotoğrafı veren isimler değil, Çin Halk Cumhuriyeti de vardı. Akşener, Atlantik basının yalanlarını Türkiye'nin gündeminde taşıdı.





ulusal.com.tr