Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 19 Mayıs'ta Samsun'da gerçekleşen liderler buluşmasını yorumladı. Perinçek, “Burada Türkiye İttifakı var” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu programında günceme ilişkin gelişmeleri yorumladı.



Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin sorularını yanıtlayan Perinçek, Samsun'da liderlerin birlikte çektirdiği fotoğrafı eleştirenlere de yanıt verdi.



19 Mayıs'taki liderler buluşmasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Perinçek, şunları söyledi:

“Bu fotoğrafa kim düşman? Amerika düşman. Buradaki kenetlenmeye, birleşmeye, duruşa kim düşman? PKK düşman, HDP düşman, bir de FETÖ düşman. (Emrullah Uslu'nun Bilal Erdoğan tivitinin gösterilmesi üzerine) Sayın Bilal Erdoğan'da kuşkusuz bu gemide ama Fetullah Hoca bu gemide değil, PKK liderleri bu gemide değil, Trump bu gemide değil. Emrullah Uslu, Fetullah Hoca ve PKK liderleri Amerika gemisinde. Bu onların gemisi değil. Bu Bandırmaa Vapuru. Bandırma Vapuru'nda Amerikan emperyalizmi yok, Türkiye İttifakı var.”





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