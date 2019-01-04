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Birlikler operasyon talimatını bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna operasyon için hazırlıkları tamamladı. Bu kapsamda sevkiyatlar da sürüyor. Olası Menbiç operasyonuna destek için bölgeye fırtına obüsleri, tank ve Zırhlı Personel Taşıyıcıları gönderildi.

Birlikler operasyon talimatını bekliyor

Fırat’ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı yapıldı.

Terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonlar için hazırlıklar tamam. Sevkiyatlar da devam ediyor.

Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan askeri araçlar ve zırhlı sağlık araçları geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezine ulaştı. Bir askeri konvoy da Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti.

Sevkiyatlar, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD'ye yönelik olası Menbiç harekâtı kapsamında yapıldı. 

Askeri personel takviyesinin de gerçekleştiği öğrenilirken birliklerimiz teyakkuzda. Özel Kuvvetler ve Komando ile Jandarma Özel Harekâta bağlı birimler operasyon talimatını bekliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #menbic
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