Bisikletle Ankara'ya gelen memurlardan 3600 ek gösterge çağrısı

Yaklaşık 7 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme süreci ağustos ayında başlıyor. Görüşmeler öncesinde dikkat çeken bir eylem gerçekleşti. Eskişehir’den bisikletle yola çıkan kamu çalışanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelerek 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmesini istedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme öncesinde konuşan memurlar, seçim döneminde verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı. “17 Mayıs Cumartesi günü Eskişehir Anadolu Üniversitesi önünden bisikletlerimizle çıktığımız yolun üçüncü gününde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Bakanlık önüne geldik. Buradan da Atamızın huzuruna, Anıtkabir’e gideceğiz.” diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar.

Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, önceki toplu sözleşmede alınan 3600 ek gösterge kararının hâlâ uygulanmadığı hatırlatıldı. “2018’den bu yana ülke gündeminde olan, 2023 seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından söz verilen, 7. Dönem Toplu Sözleşme’de kararı alınan 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmesiyle ilgili neden hâlâ bir işlem yapılmamaktadır?” ifadeleri kullanıldı.

“Memur emeklileri 16 bin liradan fazla kayıpta”

Konfederasyon Genel Başkanı Osman Kaya ise memurların maaş kayıplarına dikkat çekti. TÜİK verileriyle yapılan artışların piyasa gerçeklerini yansıtmadığını söyleyen Kaya, “2023 Temmuz’unda memurlara verilen seyyanen zam, memur emeklilerine yansıtılacağı söylenmişti. Ancak bu söz tutulmadı. Yaklaşık iki yıldır memur emeklileri, güncel hesaba göre 16.500 TL eksik maaş alıyor.” dedi.

“Sadece enflasyon kadar zam sıfır zam demektir”

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit Demirel de toplu sözleşme sistemine tepki gösterdi. “17 yıldır memur ve emekliler sadece enflasyon oranında, yani reel anlamda sıfır zam alıyor. Toplu sözleşme masasında zam formülü değişmeli, enflasyon kadar artış dönemi artık sona ermelidir.” diye konuştu.

Memurların beklentisi, yeni dönem toplu sözleşme masasında geçmiş sözlerin yerine getirilmesi ve adil bir gelir düzenlemesinin yapılması.