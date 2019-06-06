AK Partili Bitlis Belediyesi, skandal bir karar aldı. Şehrin girişine "Said-i Nursî’nin Şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz" yazılı tabela asılacağı duyuruldu. FETÖ'nün fikir babası olarak bilinen Said-i Nursi, Cumuhriyet karşıtlığıyla biliniyor ve Risaleleri Atatürk'e hakaret içeriyor

Bitlis Belediyesinden açıklama yapıldı.



Açıklama şöyle:



"2019 yılı yerel seçimlerinden önce şiddetli geçen kış mevsiminden dolayı kar temizleme ekiplerimizin temizlik çalışmaları esnasında, iş makinelerinden zarar gördüğü için kaldırılmıştır.



Şehrimizin girişine ve çıkışına yenilenecek ışıklı ve üç dilde, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce: ‘Bediüzzaman Said-i Nursî’nin Şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz’ 3 dildeki tabelamız tekrar asılacaktır.



Yeni şehir tabelamızın siparişi verilmiş olup, tedarik süreci tamamlandıktan sonra en kısa sürede yerine asılacaktır.



Kıymetli halkımızın bilgisine."



ulusal.com.tr