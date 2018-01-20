Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12-18 Ocak 2018 haftasına ilişkin basın bilgi notu paylaştı. Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. 20 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği bilgi notunda, 7267 kişinin yakalandığı açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Not şu şekilde:



1. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



2. Geçtiğimiz süreç içerisinde (12-18 Ocak 2018) , PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.



a. İcra edilen operasyonlarda;



(1) 20 terörist etkisiz hale getirilmiş,



(2) 6 adet piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet Milan tanksavar silahı olmak üzere toplam 8 adet hafif silah, 807 kg amonyum nitrat, 2 kg C-4 patlayıcı madde, 22 adet el bombası, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 6 adet fünye, 156 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 9 adet şarjör, BTÖ tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 1 adet Isuzu D-Max marka araç, 39 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş,



(3) 18 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,



(4) Teröristler tarafından kullanılan 51 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.



(5) 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.



b. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7.267 kişi yakalanmıştır.



c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 1.7 kg uyuşturucu madde, 78 lt akaryakıt, 198.140 paket kaçak sigara, 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.



ç. Azim ve kararlıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.



3. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.



b. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.



c. İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.



4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.



ulusal.com.tr