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Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Emekli ve muvazzaf askeri personelin de aralarında bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı

Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Bitlis merkezli 14 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bitlis merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardışık arama/ankesör yöntemiyle tespiti yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri içeresindeki kripto FETÖ mensubu askeri personel ve bunların bağlı olduğu mahrem imamların yakalanmasına yönelik Bitlis merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde, içlerinde emekli ve muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada, halkın desteğini alan güvenlik güçlerinin, terör örgütleri ve bunların gerçekleştireceği eylemlere karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö operasyon #bitlis #gözaltı
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