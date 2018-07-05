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Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bitlis merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bitlis merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü il yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle dün, Bitlis merkezli Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çeşitli illerde aktif kamu görevlisi olarak çalışan 9 kişi gözaltına alınmıştır."
Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #operasyon #fetö
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