Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güngören köyü ile Erdoğan ve Baltacık mezralarında PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ile barınakları imha etmek amacıyla dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Evlerde yapılan aramada kalaşnikof, 2 "Mauser" marka piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.