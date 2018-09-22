Merkez ilçeye bağlı 26 köyde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis merkeze bağlı bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 26 köyde 22 Eylül'den itibaren her gün 18.00-07.00 saatlerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bitlis'in merkez ilçesi sınırlarındaki Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Üçevler, Oğulcak, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Karakuş, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri ve Dutköy köylerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri belirlenmiştir. Örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugünden itibaren söz konusu köylerde 18.00-07.00 saatlerinde (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."