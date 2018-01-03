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Bitlis'te terör operasyonunda tuzaklanan el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile çeşitli yaşam, gıda ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bitlis'te terör operasyonunda tuzaklanan el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen el yapımı patlayıcı ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kapaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında icra edilen arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü patlayıcı madde ile çeşitli yaşam, gıda ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, malzemelerin cumhuriyet savcılığının bilgisi dahilinde yerinde imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği de vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bitlis
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