Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy ve beraberindeki yaklaşık 200 kişi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yazdıkları dilekçelerle askerlik şubesine başvurdu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaklaşık 200 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine başvuruda bulundu.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy öncülüğünde, AKP İlçe Başkanı Hamdi Tutçu, AKP İl Genel Meclis Üyesi Halil Sergici, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Arif Tusun, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik ve yaklaşık 200 kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne kadar yürüdü.



Burada Gürsoy ve beraberindekiler, harekata katılan askerlerin yanında olmak için yazdıkları dilekçeleri, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Ali Rıza Özden'e teslim etti.

Gürsoy, yaptığı açıklamada, güneyden gelen tehditlerin önlenmesi amacıyla devletin Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

"Amacımız Afrin'i işgal etmek için değil, asıl sahipleri olan Suriyeli vatandaşlarımızı oraya yerleştirmek ve tehdidi bertaraf etmektir." diyen Gürsoy, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz orada zor şartlarda gecesini gündüzüne katarak rahat uyumamız ve ülkemizi böldürtmemek için savaşıyor. Bunu görünce günlerdir rahat edemiyorduk. Askerlik şubesine müracaat ederek ihtiyaç olduğunda veya şimdi bizi askere almalarını istiyoruz. Birlik ve dirlik içinde vatanımızı ve ülkemizi seversek, hiç kimse bizi yıldıramaz. Gün birlik ve beraberlik günüdür."

Özden ise Gürsoy ve beraberindekilerin yaptığı bu davranışın kendilerine ve askerlere büyük moral olduğunu ifade ederek, "Dilekçelerinizi işleme koyuyoruz. Başkanımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Adilcevaz halkı her zaman olduğu gibi bugün de vatanının, ordusunun, milletinin ve bayrağının yanında olduğunu kanıtlamıştır. Bu halk var olduğu sürece vatanımıza kimse göz dikemez." diye konuştu.