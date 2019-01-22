Sağlık Bakanlığı’nın ihaleyle taşerona verdiği devlet hastanesi inşaatının sadece yüzde 30’u tamamlandı, ancak yüzde 75’i yapılmış gibi para ödendi.

Taşeron firmaya bekleme süresi için de fiyat farkı verildi. Bitmemiş inşaatlar için verilen peşin ödeme talimatlarındaki ‘kontrol mühendisi’ ve üstündeki isimlerin arkasında cemaat olduğu ileri sürüldü

Özsoy İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ. ile Gökyol İnşaat ve Sanayi AŞ. ortaklığının Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı Ankara Gölbaşı 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi ihalesinde skandal bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Aydınlık, sözleşme tutarı 57 milyon 745 bin Türk lirası olan ve geçen ağustos ayında bitirilmesi gereken inşaat henüz tamamlanmadığı halde, 62 milyon 476 bin 475 lira ödendiğini gösteren 27 Ağustos 2016 tarihli belgeye ulaştı.



İNŞAAT DURUYOR PARALAR ARTIYOR

Özsoy ve Gökyol Ortaklığı, yüzde 50:50 olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Gölbaşı’daki 200 yataklı hastane inşaatı ihalesini aldı. İhale tarihi 27 Ağustos 2016, teslim tarihi 27 Ağustos 2018 olarak kayda geçti. Sözleşme tutarı ise, 57 milyon 745 bin lira idi. Bu tarihte inşaat tamamlanmadığı halde, 5 Kasım 2018 tarihinde bu firmalara 38 milyon 261 bin 639 lira “hakediş”, 16 milyon lira da fiyat farkı tutarıyla birlikte 54 milyon 455 bin 749 lira ödendi. Hakediş raporunun altında “Kontrol mühendisleri Vahap Fidan, Kadir Çınar ve Fehmi Gören”in imzası olduğu, Daire Başkanı Mücahit Uzunkaya’nın da onayladığı görüldü. Bakanlık bütçesinde bir ay için bu kadar ödeme yapıldı, 5 Aralık 2018 tarihinde ise ikinci bir hakediş raporu verildi. Buna göre, Özsoy-Gökyol Ortaklığı’na 8 milyon 357 bin 531 lira daha ödendi. Bir ay içinde hakediş 43 milyon liraya, fiyat farkı da 19 milyon liraya yükselmiş, devlet kasasından çıkan miktar toplam 62 milyon 476 bin 465 liraya ulaşmıştı. Oysa, Gölbaşı’daki inşaatın fotoğraflarında sadece kaba inşaatın tamamlandığı dış cephe sıvalarının yapılmadığı, inşaat içinde de herhangi bir ilerleme olmadığı görüldü.



KÜÇÜK TAŞERON BÜYÜK TAŞERONU ANLATTI

Çeşitli devlet kurumlarından ihale alan taşeronlara alt taşeron olarak hizmet veren firma sahibi Aydın Coşkun, bakanlıktaki sistemi Aydınlık’a şöyle anlattı: Bakanlıktan ihale alan firmalara 5-6 ay hakediş yapmıyorlar, fiyat farkının yüksek çıkmasının sebebi de budur. Zaten yapmadıkları bir işin parasını alıyorlar. Aslında şantiyede bir imalat olmuyor, 6 ay şantiye duruyor, sonrasında hakediş yapıyorlar. 16 milyon fiyat farkı alıyorlar. 57 milyonluk iş için şu ana kadar 54 milyon almışlar. Şantiye bomboş, ortada hastanenin ne dış cephe sıvası var ne içi. Parasına gelince, gecikme ile birlikte tam 62 milyon 476 bin 475 Türk lirası ödenmiş bile. Ödeme emrinin altında yine aynı imzalar. Mesela kontrol mühendisi Vahap Fidan, henüz 25 yaşında ama büyük risk alarak Daire Başkanı Mücahit Uzunkaya’ya ‘İnşaat mühendisi olarak kontrol ettim, hakedişi ödeyebilirsiniz’ raporu verebilmiş. Uzunkaya da her gün önüne gelen onlarca kontrol raporunu tek tek mi inceleyecek? Kontrol mühendislerinin imzasına bakıp ‘Ödeyin’ emrini imzalamış. Sağlık Bakanlığı bütçesinden tamamlanmamış hastane inşaatına sözeşme bedelinin de üstünde milyonlar ödeniyor. Dağıtımı yapan o, başkanın önüne götürüyor, sadece kapağı imzalıyor. Arkasındaki güç Menzil diyorlar. Yoksa bir insan tek başına bu kadar riski nasıl göze alacak? Devletin milyonlarca lirasını, imza atıp başkasına ödetiyor. Olmayan bir iş için! Bu riski nasıl göze alıyor? Daire başkanı imza atıyor, genel müdür imza atıyor. Bunların haberi olmadan, bu işler yapılmaz, bu risklere girilmez. Tek bir adamın işi değil. Pasta büyük, kim nasıl paylaşıyor, savcılar bulur.



İnşaatın sadece yüzde 30’u tamam

AYDIN Coşkun, Gölbaşı’daki inşaatın durumunu şöyle anlattı: Şu anda sadece kaba inşaat bitmiş. Kazı, beton, kalıp işleri yüzde sekize denk geliyor. Bunları bitirince taşeronun yüzde sekiz para alması gerekiyor. Sadece kaba inşaatı bitirmişler, içindeki duvarı örmüşler. Başka bir çivi çakılmamış.Şu anda yasal olarak almaları gereken para yüzde 30 bile değil, ama yüzde 70-80’i parasal olarak bitmiş. Şu anda hastanede sıva falan yok, altı tesisatçı çalışıyor.





Füsun İkikardeş

Aydınlık