Biyogaz tesisinde metan gazı zehirlenmesi: 3 işçi hayatını kaybetti

Amasya’nın Suluova ilçesindeki biyogaz tesisinde çalışan 3 işçi, metan gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçiler hayatını kaybetti

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan biyogaz tesisinde çalışan 3 kişi, metan gazından zehirlendi. Zehirlenen işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Amasya Valiliği, hastaneye sevk edilen 3 işçinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

amasya metan gazı işçi
