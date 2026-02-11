Biyogaz tesisinde metan gazı zehirlenmesi: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya’nın Suluova ilçesindeki biyogaz tesisinde çalışan 3 işçi, metan gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçiler hayatını kaybetti
Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan biyogaz tesisinde çalışan 3 kişi, metan gazından zehirlendi. Zehirlenen işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Amasya Valiliği, hastaneye sevk edilen 3 işçinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...