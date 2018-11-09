Ticaret, yatırım, turizm ve daha birçok sektörde Türkiye ve Yunanistan arasında iyi ilişkiler mevcut ancak Doğu Akdeniz'de yaşanan hak ihlaleri, 2 dost ülkenin arasını açıyor. Süreci, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Yunansitan'a uyarılarılar yapan Caşın, "Amerikan gemilerini alıp üstümüze geliyorsunuz?" dedi. Muhabirimiz Lale Delidağ'ın haberi.

Yunanistan ve Türkiye ilişkileri gergin seyrediyor. Atina 12 mil ısrarını sürdürürken Yunanistan ordusu, Akdeniz'de son dönemlerde bir çok askeri tatbikat yaptı.



12 mil tartışması ve Doğu Akdeniz'de gerilimin arkasında sadece Yunanistan mı var? Denizlerdeki satrançta hangi büyük güçler aktif rol oynuyor? Süreci Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



2 ülke arasında başta turizm olmak üzere bir çok alanda yürüyen iyi ilişkiler bulunuyor. Ancak Yununaistan'ın denizlerdeki saldırgan tutumu Ankara ve Atina arasındaki ipleri geriyor.



Gelişmeleri yakından takip eden Caşın önemli uyarılarda bulundu.



Caşın, Doğu Akdeniz'de hak ihlali yapan ülkere seslendi, "Münasır Ekonomik Bölge" vurgusu yaptı.



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