Ulusal Kanal, Bizim Kent programı ile Edirne’den Kars’a Sinop’tan Antalya’ya, Yerel Yönetimlerimizi tanıtıyor ve izleyiciyle buluşturuyor. Gülgûn Feyman'ın sunduğu programın bu haftaki konuğu Bakırköy Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'den Bakırköy Belediye Başkan aday adayı olan Doktor Bülent Kerimoğlu'ydu.

Duayen Spiker Gülgûn Feyman'ın sunduğu Bizim Kent programının ilk konuğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu oldu.



Bülent Kerimoğlu, programda belediyecilik anlayışlarını anlattı.



Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi'nin mevcut Belediye Başkanı. Ancak yerel seçimler için de CHP'den Bakırköy Belediyesi Başkan aday adayı. Kerimoğlu yayında, diğer adaylara da başarılar dilemeyi ihmal etmedi.



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