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BM'den Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, itidal yani soğukkanlılık çağrısı yaptı. Guterres, Suriye'de gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurguladı

BM'den Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler, Suriye'ye itidal çağrısı yaptı.

Gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılması çağrısı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'den geldi.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada; Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve "uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu" belirtti.

BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, "BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bm #suriye
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