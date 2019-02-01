Türkiye 2019'u Göbeklitepe yılını ilan etmişken Birleşmiş Milletler'den üst düzey bir heyet, Şanlıurfa'daki ören yerini ziyaret etti. Heyet, tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe'ye hayran kaldı. BM heyetinden önce Çin'in sevilen sanatçısı Xiao Zhang Göbeklitepe'deydi.

2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin ardından, tarihi ören yeri dünyanın her yerinden konuklarını ağırlıyor..



Genel Sekreter Yardımcısı Mirjana Spoljaric Egger başkanlığındaki Birleşmiş Milletler heyeti, Şanlıurfa'da "tarihin sıfır noktası" kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.



Göbeklitepe'deki bulgulara ilişkin arkeolog ve tarihçilerden detaylı bilgi alan BM heyeti, eserleri yakından inceledi..



BM Genel Sekreter Yardımcısı Egger, Göbeklitepe'de özellikle kazı alanından çok etkilendiğini vurguladı. Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğinin dünya kamuoyunca bilindiğini belirten Egger, herkesin Göbeklitepe'yi ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.



BM heyetinden öne Türkiye'yi çok seven ünlü Çinli sanatçı Xiao Zhang Göbeklitepe'deydi.



Özellikle Göbeklitepe'nin görkemli tarihinden etkilendiğini belirten Xiao, ülkelerinde Şanlıurfa'nın tanıtımını yapacaklarını söyledi.





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