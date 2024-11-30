BM Temsilcisine Türkiye’den sert yanıt: "HAMAS, Filistin'in Kuvayi Milliyesi'dir"

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin, Filistin toplantısında "Hamas’ın 7 Ekim’deki terör saldırılarını hiçbir şey haklı çıkaramaz" açıklaması tepki yarattı. Salonda protestolar peş peşe geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Hamas Filistin’in Kuvayi milliyesidir.” sözleriyle konuşmayı kınadı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de “Filistin ile dayanışmamız ölümsüzdür” dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği “29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” etkinliği düzenledi. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Devleti Büyükelçisi Faed Mustafa, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile çok sayıda davetli katıldı.

Filistin Büyükelçisi Mustafa, "Bugün işgalci İsrail devletinin özellikle Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle hep birlikte omuz omuza durduğumuz gündür” dedi.

Ankara'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas’ın direnişini “terör saldırısı" olarak nitelendirdiği mesajının okunması protesto edildi.

Protokolde oturan katılımcılardan Filistinli akademisyen Ceylan Aburub, Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Babatunde Ahonsi‘ye tepki gösterdi. Tepkinin ardından salondan Filistin destekçisi protesto sesleri yükseldi.

Protestoyu başlatan Ceylan Aburub Ulusal Kanal’a tepkisini anlattı. Protestoyu alkışlayan Bakan Işıkhan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi'nin konuşmasına tepki gösterdi:

"HAMAS, FİLİSTİN HALKININ KUVAYİ MİLLİYESİ'DİR"

"Filistin halkı bu vahşi işgale ve barbarca saldırılara direnmektedir. Bu haklı mücadeleyi terörle eşdeğer tutmak kabul edilemez. Bu söylemi insanların gözüne baka baka söylüyoruz ve kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız defalarca söyledi. Hamas, Filistin halkının Kuvayı Milliyesi'dir."

Partisi’nin Filistin’de şehitler verdiğini hatırlatan Perinçek, Bakan Işıkhan’ın Hamas çıkışını kutladı:

“Partimizin şehitleri Filistin topraklarında yatıyor. Filistin direnişi ile kanlarımız birbirine karışmıştır. Dayanışmamız ölümsüzdür. Çalışma Bakanımızın açıklaması Türk devletinin geleneklerine, vakarına yakışmıştır. Kutluyoruz."

Ulusal Kanal’a konuşan İran Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade “7 Ekim çok açıkça, geçmişten beri gelen soykırımı, işgali ve insanları açık hava hapishanesine koyma eylemini büyük bir bozguna uğratmıştır” dedi.

BM Temsilcisine, Meclis Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da tepki gösterdi.