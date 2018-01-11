Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve beraberindeki heyet, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve beraberindeki heyet, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Kara, ziyarette yaptığı konuşmada, kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yapan Kilis'in, bu özelliğiyle tüm dünyaya örnek olduğunu dile getirerek, uygulamaya konulan projelerle bundan sonra da örnek olmaya devam edeceğini belirtti.

Belediye olarak yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını ifade eden Kara, bu kapsamda gelen heyet ile "Organik Tarımsal Üretimde Kalitenin Artırılması" projesiyle belediyeye kazandırılan serayı gezdiklerini kaydetti.

Bu tarz projelerle çiftçilere iyi bir örnek oluşturmak istediklerini aktaran Kara, bu konuda belediyenin belirli zamanlarda üreticiler için kent merkezinde organik tarım pazarı kurduğunu anlattı.

Kara, heyetten Resul Osman Dağı'nda yapılması planlanan arıcılık projesine de destek istedi.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano da Kilis'te olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte yapılması planlanan yeni proje alışmaları için desteğe hazır olduklarını aktardı.