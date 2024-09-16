BM’den Gazze için çarpıcı açıklama: Tahliye kararı Gazze’nin yüzde 85’ini kapsıyor

Dujarric, zorunlu tahliyelerin birçok aileyi birbirinden ayırdığını ve bu durumun özellikle kadınlar ve çocuklar üzerindeki sosyal koruma mekanizmalarını zedelediğini belirtti. Ayrıca, bu tahliye kararlarının insani yardımların ulaşmasını da olumsuz etkilediğinin altını çizdi. İsrail’in verdiği tahliye emirlerinin, insanlara yaşam alanı olarak çok sınırlı seçenekler bıraktığını belirten Dujarric, Gazze’de güvenli bir yer kalmadığını ifade etti.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda Yıkım Dujarric, BM ekiplerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaptıkları incelemelerde büyük hasar tespit ettiklerini bildirdi. Elde edilen bilgilere göre, bu zararların çoğu, omuzdan atılan patlayıcılar ve silahlarla meydana gelmiş. Yaklaşık 500 yapının yıkıldığı ve 40’ı konut olmak üzere birçok binanın kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, 200 kişinin yerinden edildiği ifade edildi. Ayrıca, yıkılan yollar ve kanalizasyon sistemleri nedeniyle temel hizmetlere erişimin engellendiği de rapor edildi.

Batı Şeria’da Endişe Verici Durum Batı Şeria’daki ölümcül savaş taktiklerinin kullanılması konusunda BM’nin derin endişe duyduğunu vurgulayan Dujarric, bölgede yaşanan insani krizin daha da derinleştiğini kaydetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Verileri Dujarric, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 649 sayfalık bir listede, 7 Ekim ile 21 Ağustos tarihleri arasında öldürülen Filistinlilerin isimleri ve kimlik bilgilerinin yer aldığını açıkladı. Listenin ilk 14 sayfasının, 1 yaşın altındaki bebeklerin isimlerini içerdiğini belirten Dujarric, genel tabloya bakıldığında, öldürülenlerin yüzde 60’ının kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğunu söyledi. BM’nin sivillerin yaşadığı kayıpların farkında olduğunu belirten Dujarric, "Kadınlar ve çocuklar en ağır bedeli ödüyor" diyerek bu durumun ciddiyetine vurgu yaptı. BM, bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu.