BM'den Suriye raporu: On binler evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib ve kuzey Halep bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 48 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. BM'nin açıklamasına göre, yerinden edilen sivillerin büyük bir kısmı güvenli bölgelere ulaşmaya çalışırken, bölgede insani kriz giderek derinleşiyor.