Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden dikkat çeken bir itiraf geldi. Konsey Başkanı Olof Skoog (Olof Skuug), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları için "BM Güvenlik Konseyi yeterince çaba göstermiyor" dedi. İsrail'İn "Yahudi ulus devlet" yasasını da eleştirdi.

İsrail-Gazze sınır hattında 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şuana kadar 150 Filistinli... Tüm tepkilere rağmen Amerika'nın Kudüs'te gerçekleştirdiği kanlı elçilik açılışında 66 Filistinli yaşamını yitirdi.



İsrail Filistin'e karşı saldırının şiddetini her gün arttırırken, Birleşmiş Milletler bu yaşananları bugüne kadar sadece kınamakla yetindi.



Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı, sessizliğini bozdu. BMGK Başkanı Olof Skoog'un açıklamaları itiraf niteliğindeydi.



İsrail-Filistin geriliminde her an savaşın eşiğine gelindiğini söyleyen Skoog, "BM Güvenlik Konseyi yeterince çaba göstermiyor." dedi.



İsrail-Filistin meselesinin bölgeyi de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Skoog, "Sorunun çözümüne öncelik verilmeli ama verildi mi? Korkarım hayır." dedi.



Skoog, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunacağı barış planına da değindi. Amerika Başkanı Trump'ın yakında açıklaması beklenen plan için "Herkes barış planını bekliyor ama kimse detaylarını bilmiyor ve plan zaten kuşkuyla da karşılandı." değerlendirmesinde bulundu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı Amerika'nın İsrail meclisi tarafından kabul edilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını da eleştirdi. Bu olaylarla barış sürecinden uzaklaşıldığını vurguladı.



