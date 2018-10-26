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BMGM sınır kapılarının açılacağını duyurdu

Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu (BMBG), Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamda Derinya ve Aplıc sınır kapılarının 12 Kasım'da açılacağını duyurdu.

BMGM sınır kapılarının açılacağını duyurdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliğinde bir araya geldi.

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Kaynak: AA
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