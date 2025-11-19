Böcek ailesi dosyasında çarpıcı gelişme! İlaçlama firmasından “sertifikam yok” itirafı

İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ve çocukları 3 yaşındaki Masal ile 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürerken, dosyada yer alan savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Almanya’dan 9 Kasım 2025’te turistik amaçla İstanbul’a gelen aile, 13 Kasım’da bulundukları otelde rahatsızlanmış ve birer gün arayla yaşamlarını yitirmişti. Ölüm nedeni olarak otelde yapılan ilaçlama işlemi ön plana çıkarken, soruşturmadaki şüphelilerin ifadeleri kritik detaylar ortaya çıkardı.

“İLAÇLAMA İŞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SERTİFİKAM YOKTUR”

İlaçlama firmasının yetkilisi Zeki K., savcılık ifadesinde firmayı 6-7 yıl önce kurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“DSS şirketi bana aittir. Home ofis çalışırım. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla sertifikası yoktur. İlaçlama işleri Doğan C. tarafından yapılır. Hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum. Olayda herhangi bir kusurum yoktur.”

Kullandıklarını belirttiği ilaçların Alfasc ve Cypermetrin olduğu öğrenildi.

“ODANIN KAPISINI BANTLAYIP AYRILDIM”

İlaçlamayı yapan personel Doğan C., olay günü otele tek başına gittiğini söyleyerek şunları ifade etti:

“2025 yılı Ağustos ayında da aynı otele ilaçlama yapmıştım. 11 Kasım’da tekrar giderek Alfasc ve Cypermetrin kullandım. Spreyleme yöntemini ve jel ilacı uyguladım. Tuvalet kapısını ve havalandırmayı bantladım. İlaçlama sonrası odanın kapısını bantlayıp ayrıldım. Sertifikam yoktur. Polis ekiplerine kullandığım ilaçları teslim ettim. Olayda bir kusurum yoktur.”

Otel işletmesini devralan Hakan O. ise ifadesinde sağlık sorunları nedeniyle otele gidemediğini belirterek:

“10 Kasım’da böcek şikayeti geldiğini öğrendim. Daha önce de çalıştığımız firmayı çağırmalarını söyledim. İlaçlama sonrası oda 2-3 gün kapalı tutulur, sonra temizlenir. Firmaya sertifikası olup olmadığını sormadım. Daha önce bir sıkıntı yaşamamıştık.” dedi

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, tüm şüphelilerin ifadelerinin savcılık tarafından değerlendirildiği belirtildi.