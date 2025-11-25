Böcek ailesi otopsi raporu açıklandı: En kritik bulgu mercek altında

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili otopsi raporu savcılığa ulaştı. Kan ve organ örneklerinde hiçbir zehirli madde çıkmadı; ancak otel odasından alınan svaplarda yüksek toksisiteye sahip fosfin gazı tespit edildi. Kesin ölüm nedeni için dosya Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu’na gönderildi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği şüpheli olayla ilgili kritik otopsi raporu Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 24 Kasım tarihli raporla savcılığa teslim edildi. Adli Tıp, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için dosyanın Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu’na gönderilmesini uygun buldu.

ZEHİRLİ MADDE BULUNMADI

Raporda aile bireylerinin kanında, mide içeriğinde veya iç organlarında herhangi bir zehirli madde bulunmadığı açık şekilde ifade ediliyor. Gıda üzerinden alınan numunelerde de fosfin, siyanür, insektisit, uçucu madde veya kimyasal bir kalıntıya rastlanmadı. Bu bulgular, ölümün gıda zehirlenmesiyle açıklanamayacağını ortaya koyarken, dikkatleri olay yerinden alınan örneklere yöneltti.

EN KRİTİK BULGU

Raporda en kritik bulgu, otel odasından kuru pamukla alınan svap numunelerinde tespit edilen fosfin maddesi oldu. Tarım ve böcek ilaçlarında fumigant olarak kullanılan fosfin, solunduğunda hücrelerin oksijen kullanımını engelleyen son derece toksik bir gaz olarak biliniyor.

Aile bireylerinin klinik bulguları da bu tespiti destekliyor. Servet ve Çiğdem Böcek’in hastaneye kaldırıldıklarında gösterdiği inatçı hipotansiyon, kalp kasındaki hasar ve belirgin metabolik asidoz, fosfin zehirlenmesi vakalarında yaygın olarak görülen bulgularla uyumlu değerlendirildi. Çocuklar Kadir ve Masal’ın akciğerlerinde tespit edilen ağır ödem ile ağızdan gelen kanlı köpüklü sıvı ise akut inhalasyon yoluyla alınan zehirlenmenin en çarpıcı göstergeleri arasında yer aldı.

KURULUN DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Adli Tıp Kurumu, ölüm nedeninin kesin şekilde ortaya konabilmesi için otopsi raporu, olay yeri görüntüleri, tanık beyanları ve hastanelerdeki tüm tıbbi belgelerin bulunduğu adli tahkikat dosyasının tamamının Birinci İhtisas Kurulu’na sunulmasını talep etti. Kurulun yapacağı değerlendirme, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmanın seyrini belirleyecek en kritik aşama olarak görülüyor.