Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı

İstanbul Fatih’te konakladıkları otelde rahatsızlanmalarının ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra hayatını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi H.O. ve çalışan R.B. hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Baba Servet Böcek, anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da fenalaşarak hastaneye kaldırılmış; çocuklar aynı gün, anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da hayatını kaybetmişti.