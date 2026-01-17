Böcek ailesi yakınlarından suç duyurusu: Hastane "Hava değişimi" deyip ölüme yolladı!

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir iddia ortaya atıldı. İstanbul’un Fatih ilçesinde konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, ailenin yakınları hastanede ihmaller yaşandığını ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre ailenin kesin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi.

YAKINLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ailenin avukatı Yaşar Balcı, ihmali bulunduğunu öne sürdüğü hastane personeli hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Balcı, hastanede gerekli tıbbi müdahalenin yapılmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Müşadeye alınsaydı, belli tetkikler yapılsaydı, onların hayatta kalmasını sağlanabilirdi.”

“HAVA DEĞİŞİMİDİR”

İhmaller zincirine ilişkin açıklama ise baba Yılmaz Böcek’ten geldi. Oğlunun, gelininin ve torunlarının hastaneye başvurmalarına rağmen ciddiye alınmadığını iddia eden Yılmaz Böcek, şunları söyledi:

“Siz yurt dışından geldiniz. Hava değişimine uğramışsınız, bir şeyiniz yok denilerek eve gönderildiler.”

Yılmaz Böcek, hastane hakkında şikâyetçi olduklarını da dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, Fatih’te bir otelde konakladı. Aile, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurduktan sonra taburcu edildi.

Ancak durumlarının kötüleşmesi üzerine 13 Kasım’da otele ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan aileden çocuklar olay günü, anne Çiğdem Böcek 14 Kasım’da, baba Servet Böcek ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti.

Aynı otelde kalan iki turistin de benzer şikâyetlerle hastaneye başvurduğu, aynı odada bulunan bir başka kişinin ise kontrol amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.