Böcek ailesi yakınlarından suç duyurusu: Hastane "Hava değişimi" deyip ölüme yolladı!

İstanbul’da otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi. Ailenin yakınları, hastanede gerekli müdahalenin yapılmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Böcek ailesi yakınlarından suç duyurusu: Hastane "Hava değişimi" deyip ölüme yolladı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir iddia ortaya atıldı. İstanbul’un Fatih ilçesinde konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, ailenin yakınları hastanede ihmaller yaşandığını ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre ailenin kesin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi.

Böcek ailesi yakınlarından suç duyurusu: Hastane "Hava değişimi" deyip ölüme yolladı! - Resim : 1

YAKINLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ailenin avukatı Yaşar Balcı, ihmali bulunduğunu öne sürdüğü hastane personeli hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Balcı, hastanede gerekli tıbbi müdahalenin yapılmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

 “Müşadeye alınsaydı, belli tetkikler yapılsaydı, onların hayatta kalmasını sağlanabilirdi.”

“HAVA DEĞİŞİMİDİR”

İhmaller zincirine ilişkin açıklama ise baba Yılmaz Böcek’ten geldi. Oğlunun, gelininin ve torunlarının hastaneye başvurmalarına rağmen ciddiye alınmadığını iddia eden Yılmaz Böcek, şunları söyledi:

“Siz yurt dışından geldiniz. Hava değişimine uğramışsınız, bir şeyiniz yok denilerek eve gönderildiler.”

Yılmaz Böcek, hastane hakkında şikâyetçi olduklarını da dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, Fatih’te bir otelde konakladı. Aile, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurduktan sonra taburcu edildi.

Ancak durumlarının kötüleşmesi üzerine 13 Kasım’da otele ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan aileden çocuklar olay günü, anne Çiğdem Böcek 14 Kasım’da, baba Servet Böcek ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti.

Aynı otelde kalan iki turistin de benzer şikâyetlerle hastaneye başvurduğu, aynı odada bulunan bir başka kişinin ise kontrol amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacakMeteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacakYurt
Real Madrid'de ayrılık çanları mı? Arda Güler için sürpriz talipReal Madrid'de ayrılık çanları mı? Arda Güler için sürpriz talipSpor
zehirlenme
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu
17 firari Türkiye'ye getirildi!
Türkiye'nin sanayi haritası yeniden çiziliyor
Türkiye'de sendikalaşma oranları açıklandı
Türk 'baron'a Kolombiya'da şok baskın!
SDG Halep’in doğusundan çekiliyor
Kürtçe ulusal dil oldu
Deyr Hafir’de operasyon başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama
Çok Okunanlar
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması
Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları... Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları...
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak
Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı