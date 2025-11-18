Böcek ailesini hastaneye götüren taksici: Kız çocuğu yol boyunca kan kustu

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Servet Böcek, eşi Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir ve Masal Böcek, yaşadıkları ağır rahatsızlık sonrası hayatını kaybetmişti. Zehirlenme şüphesiyle yürütülen soruşturma sürerken, aileyi ilk fenalaştıkları anda hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi o anları anlattı.

Fatih’te taksicilik yapan Tanrıverdi, 12 Kasım günü saat 11.19’da Kadırga Limanı Parkı’nın önünde ailenin aracının önüne atlayarak yardım istediğini söyledi. “En yakın hastaneye götürmemi rica ettiler. Çok telaşlıydılar” diyen Tanrıverdi, baba Servet Böcek’in hastaneye doğru yola çıkıldığında “Yediğimiz içtiğimiz galiba bize dokundu” dediğini aktardı.

ANNE BAYGINDI, KIZ ÇOCUĞU SÜREKLİ KUSUYORDU

Taksici Tanrıverdi, yolculuk boyunca aracın içinde yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Torpidodan poşet çıkarıp verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Çok kötü durumdalardı.”

Tanrıverdi, baba Servet Böcek’in geçmişte de kazalar yaşadığını söylediğini belirtip, “Ne zaman İstanbul’a gelsem başıma bir şey geliyor. Geçen sene geldiğimde motosiklet kazası geçirdim, kolumu bacağımı kırdım” ifadelerini aktardı.

KÜÇÜK KIZ YOL BOYUNCA KAN KUSTU

Taksici, çocukların durumunun ağır olduğunu söyleyerek, “Yol boyunca küçük kız çocuğu kan kusuyordu. Anne de arada sırada kusuyordu. Hastaneye kadar dayanmaya çalıştılar” dedi.

Tanrıverdi, hastaneye ulaştıklarında taksi ücretini bile almak istemediğini belirtti:

“’Kız çocuğuna ikramımız olsun’ dedim ama baba yine de ücret bıraktı. Bebek arabasını kendisi indirdi. Hızlıca acile koştular.”

“HABERLERİ GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM”

Ertesi sabah olayı haberlerden öğrendiğini söyleyen Tanrıverdi, “Duraktaki arkadaşlar gösterdi. ‘Bu insanları ben dün taşıdım’ dedim. Şoka girdim o an” ifadelerini kullandı.

Soruşturma, zehirlenme şüphesi çerçevesinde devam ediyor.