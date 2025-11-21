Böcek ailesinin faciasında adı geçen DSS, daha önce üç yaşındaki Karan Yazıcı’nın ölümüne neden olmuş!

İstanbul’da 18 Nisan’da bir dairede yapılan ilaçlama işleminin ardından, komşu dairede yaşayan 3 yaşındaki Karan Yazıcı böcek ilacı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Gazeteci Rojda Altıntaş’ın paylaştığı Adli Tıp Kurumu’nun altı sayfalık raporunda, çocuğun ölümünün travmaya bağlı olmadığı, kanında yüksek düzeyde alüminyum ve çinko tespit edildiği ve ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin açık şekilde yer aldığı belirtildi. İlaçlamayı yapan DSS İlaçlama firmasının adı ise, daha önce yaşamını yitiren dört kişilik Böcek ailesinin ölüm dosyasında da geçmişti.

“ZARAR VERMEZ” DEMİŞLER!

Altıntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Karan Yazıcı’nın ailesi, ilaçlamayı yapan DSS çalışanlarına kullanılan maddenin çocuklar için risk oluşturup oluşturmadığını sordu ancak “zarar vermez” yanıtını aldı. Kullanılan kimyasalın içeriğinin paylaşılmadığı, havalandırma konusunda yeterli bilgilendirme yapılmadığı ve ortak havalandırma sistemi nedeniyle kimyasalın çocuğun odasına yayıldığının değerlendirildiği ifade edildi. 19 Nisan gecesi kusma ve halsizlik yaşayan Karan, 20 Nisan’da hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde darp izine rastlanmazken gıda zehirlenmesi ve enfeksiyon ihtimalleri tamamen dışlandı.

AYNI FİRMA BÖCEK AİLESİ DOSYASINDA

DSS firmasının adının geçtiği bir diğer dosya, Fatih’te konakladıkları otelde rahatsızlanan ve hayatını kaybeden dört kişilik Böcek ailesi olmuştu. Olay öncesinde otelin birinci katındaki odada yine aynı firma tarafından ilaçlama yapıldığı dosya kayıtlarına geçti. Her iki olayda da şirketin uygulamaları, kullandığı maddeler ve denetim süreçleri mercek altına alındı.

Soruşturma ilerlerken ilaçlama şirketi sahibi Z.K., şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında “kasten öldürme ve yaralama” suçundan tutuklama kararı verildi. Otel sahibi H.O. için ev hapsi, otel çalışanı R.B. için ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol uygulanmıştı. Simitçi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında, adli kontrol uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.