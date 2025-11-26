Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli serbest bırakıldı

Fatih’te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gıda sektörü çalışanı 4 şüpheli tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.

ÖLÜM SEBEBİ ZEHİRLENME

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa dosyaya girdi. Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul değerlendirmesi sonucunda anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek’in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi.

Hazırlanan mütalaada, aile fertlerinin ölümlerinin konakladıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan gıda sektörü çalışanı 4 şüphelinin tahliye edildiği aktarıldı.